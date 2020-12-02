أسعار ومواعيد الحجز.. خطوات تخصيص شقق الإسكان في 4 مشروعات إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل الساعة 11:59 مساءً،من حجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com ) والخاص ببنك التعمير والإسكان، بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).

وأكدت الوزارة، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، حيث تتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 63 متر وحتى 125 متر، وجاء نظام السداد على النحو التالي:

الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل فى أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول.

أما الخطوة الثانية تتمثل فى المراجعة الداخلية بالبنك، بينما تتمثل الخطوة الثالثة (الحجز ) فى أن يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

نظام السداد:

- سداد جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 مصروفات تسجيل، ثم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط نصف سنوية لمدة ثالث سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 2% 5.0 % مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، وجاءت تفاصيل السداد على النحو التالي:

1- "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة:

سجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 8400 جنيه، حيث سجلت الوحدة الـ70 مترًا، 599 ألف جنيه، والوحدة الـ63 مترًا بـ539 ألف جنيه، والوحدة الـ85 مترًا سجلت 728 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ85 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالهم لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 179 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 509 ألف يتم سدادهم على 6 أقساط بعد أضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ94 ألف جنيه تقريبا.

2- "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان:

سجل سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5275 جنيهًا، والوحدة الـ109 أمتار وصل سعرها إلى 587 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ109 متر، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالهم لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 135 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 411 ألف يتم سدادهم على 6 أقساط بعد أضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ80 ألف جنيه تقريبا.

3- بندر الربيع بمدينة العبور:

وفي مدينة العبور سجل سعر المتر 6185 جنيهًا، والوحدة الـ90 متر وصلت لـ568 ألف، والوحدة الـ78 مترًا سجلت 501 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ90 متر، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالهم لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 129 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 389 ألف يتم سدادهم على 6 أقساط بعد أضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ72 ألف جنيه تقريبا.

"الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر:

وفي مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 6380 ألف، والوحدة الـ75 مترا، وصلت لـ488 ألف، والوحدة الـ80 مترا وصلت لـ530 ألف.

بتطبيق نظام السداد للوحدة الـ80 متر، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالهم لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 120ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 378 ألف يتم سدادهم على 6 أقساط بعد أضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ70 ألف جنيه تقريبا.

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