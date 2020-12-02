بالصور.. أهالي "السيفا" يشيعون ضحيتي حادثة الطعن بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شيع المئات من أهالي قرية السيفا التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جثماني قتيلي حادثة الطعن، التي ارتكبها مريض نفسي، وأصاب فيها 4 أشخاص آخرين من أهالي القرية.

كان مدير الأمن اللواء فخرالدين العربي تلقى إخطارًا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى، باعتداء مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين.

انتقل مدير الأمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين، وأمر بتوفير الرعاية الطبية لهم، فيما جرى القبض على المتهم بعد السيطرة عليه.

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