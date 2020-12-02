آليات عمل مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وفق القانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، والذى وافق مجلس النواب عليه نهائيا، إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف. و ينتظر نحو 2.1 مليون معلم وموظف بالتعليم العام والأزهرى، هذا القانون والذى يستهدف تحسين أوضاعهم والانتصار لحقوقهم وتطويرالتعليم، وشمل القانون التشكيل الخاص لهذا الصندوق ونرصده إليكم: - يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء. - مقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم. - ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سيقدمها للمعلمين ومعاونيهم. - ويضم الصندوق فى عضويته العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف. - يكون للصندوق موازنة مستقلة ويرفع تقرير نصف سنوى لرئاسة الوزراء يعرض فيه أعماله .

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