بايدن يعلن رسميا أسماء فريقه الاقتصادي المكون من 5 سيدات

قدم الرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، رسميًا الأعضاء الرئيسيين في فريقهم الاقتصادى فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وتعهد بايدن، بأن فريقه المتنوع سيخلق تعافيًا للجميع لتحريك الاقتصاد مرة أخرى.

وصرح بايدن، عن المرشحين والمعينين الذى اختراهم أنه فريق تم اختباره، ويمتلك خبرات من الدرجة الأولى. وأشار إلى أن الفريق المختار سيخرج الاقتصاد الأمريكي من خلال هذه الأزمة الاقتصادية أفضل مما كان عليه من قبل، وتابع بايدن: "يشمل ذلك الأمريكيين الرائدين الذين يأتون من

خلفيات مختلفة ولكنهم يشاركونني رؤيتي الأساسية للإغاثة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية".

بالأمس، أصدر بايدن، الإعلان الذي طال انتظاره عن جانيت يلين كوزيرة للخزانة إلى جانب ثلاث نساء أخريات في مناصب عليا في فريق متنوع سيكلف بالمساعدة في قيادة استجابة بايدن الاقتصادية لوباء كورونا والوفاء بوعود حملة نائب الرئيس السابق لـ تضييق الفوارق الاقتصادية.

إذا تم تأكيد ذلك، ستكون يلين أول امرأة

تتولى منصب وزيرة الخزانة، ومن بين المرشحين الآخرين الذي أعلن بايدن عنهم أديويل "والي" أدييمو، رئيس مؤسسة أوباما في شيكاجو لمنصب نائب وزير الخزانة، الذي يعمل تحت قيادة يلين وإذا تم تأكيده، فسيكون أول نائب أسود لوزير الخزانة.

كما عين بايدن، أيضًا نيرا تاندين لقيادة مكتب الإدارة والميزانية. إذا تم تأكيدها، فستكون أول امرأة سوداء وأول أمريكية من جنوب آسيا تشرف عليها.

وقالت هاريس "هذا هو الفريق المناسب لهذه اللحظة"، وشكرت الجميع على خدمتهم الحكومية المستمرة، وقال بايدن "دعونا نبدأ العمل للشفاء والتوحيد وإعادة بناء اقتصاد لجميع الأمريكيين. إنهم يستحقون ولا يتوقعون أقل من ذلك".