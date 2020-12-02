السودان: تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ٢٣٥ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و٦ وفيات، فيما تم شفاء ٦٧ حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢١٤ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٥ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٨ ألفا و ٤٥ حالة، بينها

١٢٥٥ وفاة، و ١٠ آلاف و ٣٦٩ شخص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في

عدد الحالات.

وكان قد وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.06 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و466811 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.