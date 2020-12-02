السعودية ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، نوهت المملكة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.

وأعلنت سلطات سلوفينيا عن إدراج «حزب الله» اللبناني، كـ«منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار»، موضحة أنها «اتخذت القرار تماشيا مع

تقرير مجموعة التنسيق التي حققت في أنشطة الحزب».

وأوضحت الحكومة السلوفانية في بيان لها، أن «أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي».

و فى وقتا سابق، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان حكومة لاتفيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن قرار لاتفيا باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، يأتي دعما للعقوبات المفروضة عليه، والتي تفرض حظرا ومنعا لأفراده والعناصر التابعين له.

وأشار البيان إلى أن توالي إعلان الدول الأوروبية واللاتينية حزب الله منظمة إرهابية، رسالة قوية لتضييق الخناق على عناصره، ومنعهم من دخول الأراضي الأوروبية واللاتينية لتنفيذ أعمالهم غير المشروعة.

ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن قرار لاتفيا سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء التمييز "الزائف" بين جناحيه السياسي والعسكري.