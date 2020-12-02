وزير العدل الأميركي: لم ألحظ تزويرا يغير نتيجة انتخابات الرئاسة

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أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار، الثلاثاء، أنه لم يلاحظ مقدارا من "التزوير" من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

وقال بار، في مقابلة مع وكالة "اسوشيتد برس" الأميركية "حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات".

وأضاف "أطلقت مزاعم عن عمليات تزوير منهجية، مفادها أنه تمت برمجة ماكينات لتزوير نتائج الانتخابات"، لكن وزارتي الأمن الداخلي والعدل "أجرتا تحقيقا (في هذا الشأن) وحتى الآن لم نعثر على شيء يؤكد" هذه المزاعم.

وشوهد بار ظهر الثلاثاء في البيت الأبيض وسرت تكهنات عديدة عن احتمال تنحيه.

ويصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن الانتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة. وفي مقابلة الأحد مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، انتقد ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي لعدم التحرك من أجل إثبات حصول عمليات تزوير كبيرة.

وبداية نوفمبر، أجاز بار للمدعين الفدراليين التحقيق حول شبهات تزوير من دون انتظار مصادقة الولايات على النتائج. لكنه دعاهم إلى التدخل فقط في حال إطلاق مزاعم تتصف ب"الصدقية".