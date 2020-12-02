سائق مضطرب نفسياً.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الصدم في المانيا إلى خمسة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 39 دقيقة

أعلن مدعي مدينة ترير في جنوب غرب المانيا أن السائق الذي صدم مشاة بسيارته ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى يبدو أنه يعاني “اضطرابات نفسية”.

وقال بيتر فريتزن في مؤتمر صحافي إن العناصر الاولى للتحقيق تظهر أن “اضطرابات نفسية قد يكون لها دور” في ما قام به السائق (51 عاما)، مضيفا أن الأخير المتحدر من ترير كان أيضا تحت تأثير الكحول.

وتستبعد الشرطة حتى الان اي دافع سياسي او ارهابي او ديني للجاني.

وعلقت المستشارة انجيلا ميركل في تغريدة نشرها المتحدث باسمها: “الانباء من ترير تحزنني بشدة. اقدم تعازي الى عائلات الضحايا الذي سقطوا في شكل سريع وعنيف”.

واسفر الحادث عن مقتل خمسة اشخاص وإصابة 14 آخرين في المدينة الواقعة في ولاية رينانيا بالاتينا غير البعيدة من الحدود مع لوكسمبورغ، وفق حصيلة جديدة للشرطة.

وبين الضحايا رضيع في شهره التاسع اضافة الى امرأة في الخامسة والعشرين وشخص سبعيني وآخر في الخامسة والاربعين. ولم تدل الشرطة بمعلومات عن القتيل الخامس.