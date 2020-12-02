- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكي: لم نجد دليلًا على تزوير الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل
وزير العدل الأمريكي: لم نجد دليلا على تزوير الانتخابات الرئاسية
الأربعاء 2 ديسمبر 2020
أعلن وزير العدل الأمريكي، بيل بار، اليوم الثلاثاء، أنه لم يلحظ مقدارًا من ”التزوير“ من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، وذلك خلافًا لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وقال ”بار“ المعروف بقربه من ترامب خلال مقابلة مع وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية،“حتى الآن، لم نلحظ تزويرًا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات“.
وأعلن ترامب، الأحد الماضي، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية، أنه لن يقر أبدًا بالخسارة أمام بايدن، دون أن يتخلى عن نظرية المؤامرة حول تزوير الانتخابات.
وقال ترامب لمحاورته ماريا بارتيرومو على قناة فوكس نيوز:“هذه الانتخابات تم تزويرها، وهذه الانتخابات عملية غش كاملة“.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل الأمريكي: لم نجد دليلًا على تزوير الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.