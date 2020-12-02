ليفربول يتأهل لثمن نهائي الابطال بفوز صعب على أياكس

ويدين ليفربول بفوزه إلى مهاجمه الواعد كورتيس جونز (19 عاماً) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58.

وبات ليفربول الذي فاز على أياكس بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية في أمستردام، سابع فريق يبلغ ثمن النهائي بعد بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) ومانشستر سيتي الإنجليزي (الثالثة) وتشلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني (الخامسة) وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي (السابعة).



وكان التعادل كافيا لليفربول لبلوغ الدور الثاني بيد أن الفوز ضمن له صدارة المجموعة حيث رفع رصيده الى 12 نقطة، فيما تراجع أياكس أمستردام الى المركز الثالث برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف شريكه السابق اتالانتا الايطالي الذي سقط في فخ التعادل امام ضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدف للارجنتيني كريستيان روميرو (79) مقابل هدف لالكسندر سكولتس (13).

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة بين أياكس وأتالانتا اللذين يلتقيان في قمة حاسمة في الجولة الاخيرة في امستردام الاربعاء المقبل.



ويكفي الفريق الايطالي، صاحب ست نقاط، التعادل لبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي في تاريخه، فيما يحتاج أياكس أمستردام المتوج بلقب المسابقة 4 مرات، الى الفوز.