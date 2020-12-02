وكيل مجلس الشيوخ: القيادة السياسية هيأت المناخ لتمكين المرأة على كافة الأصعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية هيأت المناخ الملائم لتحقيق قفزة غير مسبوقة لتمكين المرأة على كافة الأصعدة، مشيدة بدور المجلس القومي للمرأة وكيف تم وضع خطط الدولة في هذا الشأن موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، في إطار حفل تعارف حضره نائبات مجلس الشيوخ وعضوات المجلس القومي للمرأة، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المجلسين خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وضرورة استكمال مشروعات تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفق ما خططت له القيادة السياسية، وذلك في إطار الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومجلس الشيوخ.

ومن جهتها، أشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق المساواة في الفرص للمرأة المصرية بما يحقق لها مكانتها في المجتمع، مؤكدة أن حصول الإعلامية فيبي فوزي على منصب وكالة مجلس الشيوخ هو أحد تجليات هذه الجهود.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كان قد استقبل في مكتبه الدكتورة مايا مرسي، التي قدمت التهنئة بمناسبة توليه هذا المنصب التشريعي الرفيع بحضور فيبي فوزي وكيل المجلس.