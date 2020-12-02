شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تتسلم الحساب الختامى لـ404 جهة وفقا لأسلوب البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اليوم الثلاثاء آخر اجتماعاتها تسليم وزارة المالية للحساب الختامى لموازنة البرامج والأداء للعام المالى 2019/2020 لـ404 جهة.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة إن الاجتماع شهد حدثًا تاريخيًا باعتبار أن تلك هى المرة الأولى التى تتسلم فيها اللجنة الحساب الختامى فى مجلد موحد، وفقا للبرامج والأداء مجمع مراجع من وزارة المالية، وبحضور وزارة التخطيط.

وأشارت سيلفيا نبيل، إلى أن اللجنة كانت تتسلم من الوزارات والجهات نفسها فى السابق، مشددة على أهمية قيام وزارة المالية بتجميع الموازنة وتفاعل الجهات معها، موضحة أن اللجنة تسلمت العام الماضى موازنة 31 وزارة و5 جهات مستقلة، ولكن الوزارات والمالية والتخطيط أنجزوا أكثر من المتوقع، رغم وجود تقصير فى بعض الوزارات وعدم تسليم دواوين وجهات تابعة لها، مؤكدة أن المجلد الذى تسلمته اللجنة يوضح تفاصيل الصرف على البرامج الرئيسية والفرعية، وأوجه الصرف مقسمة على البرامج والجهات، وهى تفاصيل تراها اللجنة لأول مرة، بأن تكن اللجنة على علم بالبرامج التى تعمل عليها كل جهة وما تم إنفاقه عليها بعد مراجعته من وزارة المالية، كما يحدث مع الحساب الختامى الخاص بموازنة الأبواب والبنود.

وأشارت رئيس اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة تسلمت أيضًا الربع الأول من موازنة 20/21 لـ119 جهة حتى الآن، لافتة إلى أن وزارة التخطيط أبرزت مشكلة اختلاف الفريق الذى يتابع برنامج الحكومة، والفريق الذى يتابع البرامج والأداء، وأن وزارة المالية أكدت على أنها أرسلت خطابات رسمية لكافة الوزارات بتوحيد فريق العمل على أن يكون الأعضاء أقل من 50 عامَا.

واستطردت،"وزارتى المالية والتخطيط جناحا موازنة البرامج والأداء ولا بد أن يعملا فى تناغم حتى تسير موازنة البرامج والأداء بالشكل الأمثل".

وعرض ممثل وزارة التخطيط خلال الاجتماع جهود الوزارة ومنظومة متابعة برنامج الحكومة والدور الذى تقوم به، الأمر الذى لاقى استحسان اللجنة، حيث أكدت على ضرورة ربطها بشكل مباشر مع موازنة البرامج والأداء، حتى يتم ربط مؤشرات قياس الأداء مع الإنفاق على البرامج الرئيسية والفرعية بدقة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين وزارتى المالية والتخطيط للتنسيق بينهما، وتوحيد منظومة متابعة برنامج الحكومة وموازنة البرامج والأداء، يوم 16 من الشهر الجارى.

وأوضحت نبيل أن اللجنة تعلم أن جودة البرامج ومؤشرات قياس البرامج والأداء، تحتاج إلى مزيد من التحسن، قائلة: "لكن ما وصلنا إليه يعد بنية جيدة جدا للانطلاق، والاستمرار نحو تطبيق مثالى لموازنة البرامج والأداء"، مشيرة إلى أن اللجنة وجدت أن هناك نسبة صرف جيدة على التعليم والصحة فى البرنامج الثانى الخاص ببناء الإنسان، موضحة أن وزارة التخطيط أكدت أنها استخدمت الاستمارة الأخيرة الخاصة بموازنة البرامج والأداء، فى متابعة "حياة كريمة".

وأشادت النائبة سيلفيا نبيل، بإبراز الموازنة المستجيبة للنوع، من خلال برامج المرأة وذوى الإعاقة، رغم أن المبالغ المصروفة على هذه البرامج لا تتناسب أبدا مع أهميتها، ولكن إظهارها ووضعها تحت المجهر يمهد لتحسين الإنفاق عليها فى المستقبل.