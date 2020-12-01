ممثلون ونقاد يوقعون عريضة للمطالبة بفتح القاعات السينمائية والسماح بتنظيم المهرجانات

دعا العشرات من الفنانين والنقاد، السلطات إلى فتح القاعات السينمائية والمسارح والسماح بتنظيم المهرجانات السينمائية والموسيقية والتي جرى منعها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

ونشر عبد الكريم وكريم، الناقد السينمائي، في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لائحة أسماء الفنانين الموقعين على العريضة التي أطلقها ودعا فيها لفتح “القاعات السينمائية والمسارح والسماح بتنظيم المهرجانات السينمائية والمسرحية والغنائية”.

ومن ابرز الأسماء التي وقعت العريضة الممثل محمد الشوبي، وإدريس الروخ الممثل والمخرج، بالإضافة إلى راوية وسعيد باي وياسين أحجام وماجدة بن كيران، وكلهم من نجوم الشاشة المغربية.

كما حملت العريضة توقيع المخرج السينمائي عبد السلام الكلاعي، والنقاد عبد الكريم واكريم وسعيد المزواري وسليمان الحقيوي، وعدد من الموزعين والمنتجين والممثيلن الآخرين، الذين أعلنوا تأييدهم للعريضة وطالبوا بفتح القاعات السينمائية والمسارح والسماح بتنظيم المهرجانات.