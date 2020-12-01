شكرا لقرائتكم خبر عن المدعي العام الأمريكي يرد على تزوير الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

قال المدعي العام الأمريكي وليام بار إنه لا يوجد مؤشر على وجود تزوير خطير في الانتخابات الأخيرة من شأنه أن يغير النتيجة.

وأضاف المدعي العام، وهو أيضا وزير العدل بإدارة ترامب، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أن المحققين الاتحاديين تابعوا الشكاوى، لكنهم لم يعثروا على أدلة تدعم مزاعم التلاعب واسع النطاق.

وقال بار: "حتى الآن، لم نشهد تزويرًا على نطاق يمكن أن يؤثر على نتيجة الانتخابات".

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاء - دون أدلة، ومع خسارة محاميه لقضية تلو الأخرى في المحاكم- بأنه تعرض للغش في الانتخابات، ويرفض الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.