شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 3508 إصابات جديدة بكورونا و69 وفاة في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الثلاثاء 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل 2533 إصابة أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 359 ألفا و844 حالة.

كما سجلت السلطات 69 وفاة مقابل 57 أمس لتصل أعداد المتوفين جراء كوفيد-19 إلى 5919، بمعدل وفيات 1.6 في المئة.

كما تماثل للشفاء 4902 حالة جديدة، مما يرفع أعداد المتعافين إلى 310 آلاف و193 حالة بمعدل 86.2 في المئة.

ويستعد المغرب في منتصف هذا الشهر للشروع في عملية تطعيم ضد كوفيد-19 بعد أن طلب شراء لقاحين، ويسعى للحصول على لقاحات أخرى من شركات مختلفة لتجميع كميات كافية لتطعيم نحو 20 مليون مغربي تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وتوقعت الحكومة في وقت سابق أن تستغرق عملية التطعيم نحو ثلاثة أشهر.