ماكرون يعلن عن حملة تلقيح ضد كورونا للفرنسيين بين شهري أبريل ويونيو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، التحضير لحملة تلقيح عام في فرنسا بين أبريل ويونيو، بعد حملة أولى تخصص للأشخاص الأكثر ضعفا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، إنه يتوقع حملة أولى في بداية 2021، لأشخاص محددين مع أول دفعة من اللقاحات المنتجة بحسب الجرعات التي تحصل عليها فرنسا، تليها حملة أخرى بين أبريل ويونيو، تهدف إلى تلقيح أكبر عدد من الأشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 406 وفيات و4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليوم أمس الاثنين.