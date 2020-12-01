العراق يلاحق فلول داعش ويقتل 6 إرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن العراق أمس إطلاق عملية أمنية لتعقب (فلول داعش) في شمال شرق محافظة ديالى (57 كلم) شمال شرق العاصمة بغداد.

وأكد أن العملية الأمنية تجري في مناطق شمال خانقين ومنطقة علي السعدون وأحمد هلال شمال شرق محافظة ديالى، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهـاب والقبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة.

في المقابل أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش في عملية أمنية مشتركة مع طيران التحالف الدولي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك (250 كلم) شمال بغداد.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب، «إن معلومات استخباراتية وردت عن كهف تختبئ داخله مجموعة إرهابية. وبعد رصد دقيق، باشرت قوات الجهاز باقتحام المنطقة، حيث جرى الاشتباك مع ستة عناصر إرهابية من تنظيم داعش تم قتل ثلاثة منهم جراء الاشتباك المباشر مع رجال الجهاز»، وأوضح البيان أن ثلاثة آخرين حاولوا الهروب، إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم، وقتلوا جميعا.