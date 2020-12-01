9 قتلى بأعمال شغب في سجن بسريلانكا

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وكان ثمانية سجناء قد لقوا حتفهم في أعمال الشغب، بينما توفي آخر متأثرا بجروحه في وقت لاحق.وتم نقل 108 أشخاص، من بينهم اثنان من المسؤولين في السجن شديد الحراسة، إلى المستشفى بعد الواقعة التي شهدها سجن (مهارة)، الواقع على بعد 15 كم شمال العاصمة كولومبو.
وكان السجناء يحتجون على تفشي مرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في سجن (مهارة)، حيث بدأوا أعمال شغب واستمرت الاشتباكات حتى صباح أمس.
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