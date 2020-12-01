السعودية تقف على الاحتياجات الإنسانية في جنوب السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قام فريق سعودي مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة تفقدية لجمهورية جنوب السودان للاطلاع على أضرار الفيضانات وتقييم الاحتياجات الإنسانية للنازحين، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتلمس الاحتياجات الإغاثية والإنسانية.

والتقى الفريق خلال زيارته نائبة رئيس الجمهورية ربيكا ناندين دي مبيور في العاصمة جوبا، التي رحبت بالفريق الزائر مقدمة شكرها الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على مبادرتهما الإنسانية تجاه بلادها، مثمنة ما يقوم به المركز في هذا الإطار، مشيرة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد أول منظمة إنسانية في منطقة الشرق الأوسط تستجيب للنداء للوقوف على الاحتياجات الإنسانية للبلاد.

والتقى الفريق زير الخارجية باتريس خميسة واني، ووزير الشؤون الإنسانية بيتر مجوك ديت، ووزير التعليم العام أوت دينق أشويل، ووزير الشباب والرياضة الدكتور البينو بول ضيو، ووزير الرعاية الاجتماعية آيات واريلا.

وجرى خلال تلك اللقاءات بحث ما يمكن تقديمه في المجال الإنساني والإغاثي للمتضررين في المناطق المتأثرة من الفيضانات ومخيمات النازحين في الجمهورية، وينتظر أن يقوم فريق المركز بجولات تقييم الاحتياج الإنساني في أرض الميدان في المناطق المتأثرة خلال الأيام القليلة المقبلة.