خطة سلام فلسطينية مشتركة مع مصر والأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول فلسطيني أمس الاتفاق على خطة عمل فلسطينية مشتركة مع مصر والأردن «تحاكي التطورات السياسية». وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن لقاءات القمة الفلسطينية- الأردنية - المصرية التي عقدت قبل يومين «تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل مشتركة تجاه قضايا المنطقة». وعد الشيخ أن اللقاءات تؤكد «متطلبات وجوب جهد عربي مشترك،. وعد الشيخ أن اللقاءات تؤكد «متطلبات وجوب جهد عربي مشترك،.

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