شكرا لقرائتكم خبر عن مضطرب نفسياً وراء حادث دهس في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترير (ألمانيا)- أ ف ب

أعلن مدعي مدينة ترير في جنوب غرب ألمانيا، الأربعاء، أن السائق الذي صدم مشاة بسيارته، الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى، يبدو أنه يعاني «اضطرابات نفسية».

وقال بيتر فريتزن في مؤتمر صحفي، إن العناصر الأولى للتحقيق تظهر أن «اضطرابات نفسية قد يكون لها دور» فيما قام به السائق (51 عاماً)، مضيفاً: إن الأخير المتحدر من ترير كان أيضاً تحت تأثير الكحول. وأوضح: إن النيابة تعتزم إرسال الجاني إلى مركز لعلاج الأمراض النفسية.

وتستبعد الشرطة حتى الآن أي دافع سياسي أو إرهابي أو ديني للجاني.

وعلقت المستشارة أنجيلا ميركل في تغريدة نشرها المتحدث باسمها «الأنباء من ترير تحزنني بشدة. أقدم التعازي إلى عائلات الضحايا الذي سقطوا في شكل سريع وعنيف».

وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين في المدينة الواقعة في ولاية رينانيا بالاتينا غير البعيدة من الحدود مع لوكسمبورج.

وبين الضحايا رضيع في شهره التاسع بحسب الشرطة، إضافة إلى امرأة في الخامسة والعشرين وشخص سبعيني وآخر في الخامسة والأربعين.

وشهدت ألمانيا في الأعوام الأخيرة حوادث صدم عدة قام بها أفراد يعانون مشاكل نفسية، كان أخطرها حادث وقع في مدينة مونستر في إبريل/ نيسان 2018 وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص قبل أن ينتحر الجاني بالرصاص.