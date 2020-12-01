شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس يهنئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

هنأ المطران عطاالله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس، (بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس) قيادة وحكومة دولة الإمارات بيومها الوطني الـ 49.

وأكد في كلمة له من القدس بهذه المناسبة «أن دولة الإمارات حققت معجزة كبيرة خلال العقود الخمسة الماضية ببناء دولة شامخة ومتطورة على كافة الصعد بفضل قيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء».

وأضاف: «بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، أوجه تحياتي لأحبائنا وأشقائنا في الإمارات قيادة وحكومة وشعباً وأصدقاء وتمنياتنا بأن تبقى دولة الإمارات كما كانت دوماً واحة للمحبة والأخوة الإنسانية».

وقال المطران عطاالله حنا: «من القدس نبعث للأشقاء في دولة الإمارات برسالة التهنئة والمحبة والوفاء بهذه المناسبة الوطنية».

وأكد أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش بين الأديان والشعوب وهي ملتقى لكثير من الشعوب والأديان، ووصفها: «دولة الإمارات واحة السلام والاستقرار والمحبة بين الجميع».

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