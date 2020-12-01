شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد الدولة تستعد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

تستـعـد مساجد الدولة حالياً لاستقــبـــال المـــصــلين لأداء صلاة الجمعة المقبلة، بعد تعليق استمر أكثر من ثمانية شهور، بسبب جائحة كوفيد 19، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وفق عدد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

وتعــتبر الإجراءات الاحـترازية للمصلــــيـن هي ذاتـهــا للصلــوات الخمس اليومية، حيث يجب القيام بالوضوء فـي البيت وتجنب حضور كبار المواطنين والمقيمين والأطفال والمصــــابين بالأمــــــراض المزمــــنة، ومن يعاني من أعراض الأمراض التنفسية، وكل من يعاني ضعف المناعة وتأدية صلاتهم في بيوتهم ويصلون صلاة الظهر بدلاً من الجمعة وذلك بناء على فتوى من مجلس الإمارات للأفتاء الشرعي.

وأكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف جاهزية المساجد لاستقــبال المصلــــين علــى مســـــتـوى الدولة، ووجهت بضرورة الالتزام والوفاء بكل الإجراءات الاحترازية.

وأقر قطاع العبادات وشؤون الأديان في الهيئة العامة للطوارئ والأزمات في الأسبوع الماضي، عدداً من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من نسبة الإصابات في القطاع.

وسيسمح بفتح أبواب المساجد قبل الخطبة بـ 30 دقيقة، على أن تغلق بعد تأدية الصلاة بثلاثين دقيقة أيضاً، كما سيتم تحديد مدة خطبة الجمعة مع الصلاة بما لا يزيد على 10 دقائق على أن يقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين.