شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» يحتفي باليوم الوطني الإماراتي الـ49 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

احتفل محرك البحث العالمي «جوجل»، باليوم الوطني الإماراتي الـ49، والذي يوافق الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بوضع صورة العلم الإماراتي على صفحته الرئيسية.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالذكرى الـ49، لقيام اتحاد الإمارات السبع، في ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 49 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات.

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