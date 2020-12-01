فرنسا : الدين الإسلامي جزء من التاريخ والهوية الفرنسية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الدين الإسلامي جزء من التاريخ والهوية الفرنسية، وأنهم يكنون له كل الاحترام. وهاجمت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في تصريحات لقناة العربية الإخبارية تركيا والتي طالبتها بضرورة أن تكون جارًا مسئولا عبر الأفعال وليس الأقوال، مضيفا أن إشعال حريقا في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد.

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