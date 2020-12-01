كوبا تدين إسرائيل لمنعها الفلسطينيين من إقامة دولتهم المُستقلة وانتهاكها المستمر لحقوقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبا - (أ ش أ)

أكدت كوبا اليوم الثلاثاء، تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني وأدانت إسرائيل لمنعها الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وطردهم من أراضيهم وانتهاكها المستمر لحقوقهم.

وفي الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي نظمها الاتحاد العالمي للنقابات العمالية في اليونان، سلطت السفيرة الكوبية في أثينا زيلمس ماريا دومينجيز الضوء على دعم بلادها الدائم للقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه غير القابلة للمُصادرة.

وذكرت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية أنه خلال الفعالية الافتراضية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شددت دومينجيز على أن كوبا تمارس مبادئ الدبلوماسية الثورية وتحتضن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولهذا السبب دائمًا ما يكون الدفاع عن القضية الفلسطينية حاضرًا في قراراتها.

واستشهدت الدبلوماسية بنصوص تشير إلى دعم كوبا وزعيمها التاريخي فيدل كاسترو لقضية فلسطين خلال الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1979 والدورة العامة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب و التعصب ذو الصلة في سبتمبر 2001.