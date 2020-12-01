أزمة في إسرائيل.. خلاف بين نتنياهو وجانتس يلوح بانتخابات رابعة في أقل من عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب - (أ ف ب)

اعلن بيني جانتس شريك بنيامين نتنياهو في حكومة الوحدة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عزمه على التصويت اعتبارًا من الأربعاء دعمًا لمذكرة للمعارضة تطلب فيها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وصرح جانتس في مداخلة نقلها التلفزيون بأن حزب أزرق أبيض الوسطي "سيصوت غدًا دعما لحل البرلمان"، وذلك عشية تصويت تمهيدي على طلب المعارضة المذكور.

وفي الوقت نفسه، دعا جانتس الذي يتولى حاليًا وزارة الدفاع في حكومة الوحدة، نتنياهو الى العمل "على أن تصوت الحكومة على الموازنة بحيث لا يجد مواطنو إسرائيل أنفسهم في مارس أمام صناديق الاقتراع".

وحض رئيس الوزراء الذي اتهمه خصوصًا بتقديم مصلحته الشخصية على مصلحة إسرائيل، على التوصل إلى تسوية تمهد لاقرار موازنة العامين 2020 و2021.

وقبل دقائق من مداخلة جانتس، اعتبر نتنياهو أن "الوقت ليس للانتخابات بل للوحدة"، مؤكدًا أن على الطبقة السياسية أن تتوحد في مواجهة وباء كوفيد-19 الذي فاقم البطالة في إسرائيل.

من جهته، وصف زعيم المعارضة يئير لابيد الحكومة الحالية بأنها "الأسوأ في تاريخ إسرائيل" مطالبًا بأن يتم التصويت الاربعاء على حل الكنيست، ما يعني الدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الرابعة في أقل من عامين بعد ثلاث عمليات اقتراع حقق فيها معسكرا نتانياهو وغانتس نتائج متقاربة جدًا.

ورأى معلقون سياسيون أنه بتأييده التصويت على حل الكنيست، فإن جانتس لا يسعى بالضرورة إلى إجراء انتخابات بل يريد ممارسة مزيد من الضغط على نتنياهو لإحياء الائتلاف بينهما.

وفي حال تم حل الكنيست، تتم الدعوة إلى انتخابات بعد تسعين يومًا.

وتوقعت آخر استطلاعات الرأي أن يتصدر حزب ليكود بزعامة نتنياهو نتائج الانتخابات، يليه اليمين المتطرف المعارض بزعامة نفتالي بينيت ثم حزب "ييش اتيد تيليم" بزعامة الوسطي يئير لابيد وبعده حزب أزرق أبيض بزعامة جانتس.