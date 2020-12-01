الأمم المتحّدة تطلق نداءً لجمع مساعداتٍ بقيمة 35 مليار دولار لمواجهة "كورونا"

أطلقت الأمم المتحّدة اليوم الثلاثاء، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار تقرير للأمم المتحّدة حول الأوضاع الطارئة في العالم لعام 2021، إلى أن نحو 235 مليونا في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة في العام المقبل، أي بزيادة تقريبية بنسبة 40% مقارنة بعام 2020.
وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك أن "الزيادة ناجمة كليا، تقريبا بسبب فيروس كورونا".
كما لفتت الأمم المتحّدة إلى أن الأموال اللازمة ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص، هم من الأكثر ضعفا في 56 بلدا.
فرانس برس
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