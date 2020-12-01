العدل الأمريكية: لم نجد دليلًا على تزوير الانتخابات الرئاسية

أكد المدعي العام الأمريكي، وليام بار، اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل لم تعثر على دليل على وجود تزوير واسع النطاق في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف بار ، "حتى الآن، لم نشهد تزويرًا على نطاق قد يؤثر في نتيجة الانتخابات". في تصريح يقوض مزاعم ترامب ومحاميه والعديد من حلفائه السياسيين بأنه ضحية عملية تزوير ضخمة في التصويت أدت إلى سرقة الفوز منه، وفقا

لوكالة سبوتنيك.

وأفادت "أسوشييتد برس" أن بار، الذي يرأس وزارة العدل، قال لها إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه عكس انتصار بايدن.

بعد يوم الانتخابات، سمح بار للمدعين الفيدراليين بالنظر في مخالفات التصويت

"الجوهرية" أو مزاعم الاحتيال، في حالة اكتشافها، قبل المصادقة على السباق.

و فى وقتا سابق اليوم، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، للطعن على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.

والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر وفاز بها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وقالت حملة ترامب في بيان تشمل دعوى اليوم أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان.