عدد سكان مصر تضاعف 14 مرة منذ عام 1882 حتى 2017

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 58 دقيقة

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية ، إن عدد سكان البلاد تضاعف 14 مرة خلال الفترة من عام 1882 وعام 2017.

وأوضح نائب وزيرة الصحة المصرية لشؤون السكان، طارق توفيق أن عدد سكان مصر زاد من 6.7 مليون إلى 94.8 مليون خلال تلك الفترة، وهو ما يؤثر على نصيب الفرد من التعليم والصحة والموارد المتاحة، وبالتالي على مستوى الخصائص السكانية بشكل عام.

وأكد أن المشكلة السكانية تعتبر “مشكلة قومية تحتاج في مواجهتها إلى تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني”.

وأضاف أن الوزارة بصدد إعداد عدد من أوراق السياسات العامة، لعدد من القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية، مثل التسويق الاجتماعى لنشر الوعى بمفهوم الأسرة الصغيرة وخصوصا بين الشباب، والأمن الغذائى “التحديات والاستدامة لمصر2050″، ومستقبل الأمن المائى فى مصر وأثره على السكان.

وكانت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أعلنت وصول عدد سكان مصر صباح اليوم إلى 101 مليون و265 ألفا و178 نسمة.