السعودية: على إيران إثبات حسن نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 9:47 مساءً

قال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، حول اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة ، إن بلاده ”لا تؤيد سياسة الاغتيالات على الإطلاق، وتعتبر خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها“.

وأضاف المعلمي في مقابلة مع قناة ”روسيا اليوم“ أن المملكة في الوقت ذاته ”تطالب بعدم التصعيد وتجنب ردود الفعل العفوية والعاطفية، لأن ذلك لا يؤدي إلى نتائج إيجابية“.

وتابع أن السعودية تطالب إيران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وتخضع للإدارة الدولية في هذا المجال، حتى لا يتعرض علماؤها وأبناؤها للخطر“.

الأزمة الخليجية

وحول الأزمة مع قطر ، قال ال السفير المعلمي إن الأزمة الخليجية يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة، إذا غيرت قطر سلوكها.

وأضاف المعلمي، : ”يمكن للأزمة أن تنتهي خلال 24 ساعة، إذا تراجعت قطر عن مواقفها ودعمها للإرهابيين ومنحها منصة إعلامية للأحزاب المتطرفة وعن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى“.

وأضاف: ”إذا أعلنت قطر عن ذلك، عندها تحل المشكلة، فليس بيننا وبين قطر خلاف مصيري أو وجودي، فنحن شعب واحد وبلد واحد، وكلا السعودية وقطر امتداد للبلد الآخر“.

وأكد أن ”سلوك قطر في الوقت الحالي هو الذي يقف حجر عثرة أمام المصالحة“.

ويتوجه جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض على رأس وفد إلى السعودية وقطر، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات تتعلق بالمنطقة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قبل أيام، إن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.