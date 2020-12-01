الدار البيضاء.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في ترويج أزيد من 12 ألف  قرص مخدر 

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج 12 ألفا و585 قرصا طبيا مخدرا.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه جرى توقيفه خلال عملية أمنية باشرتها عناصر فرقة مكافحة العصابات بحي “السالمية” بمدينة الدار البيضاء، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يحتوي على 12 ألف قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة في منزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، علاوة على سيارة خفيفة و585 قرصا طبيا مخدرا إضافيا من نفس النوع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، حسب البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.