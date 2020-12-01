الغيث يبدد شبح العطش.. حقينة السدود تبلغ 5.55 مليار متر مكعب بنسبة ملئ تفوق 35%

مكنت التساقطات المطرية الأخيرة، التي عرفتها المملكة، من تزويد أغلب سدود الممملكة، بكميات هامة من الأمطار، ما رفع نسبة الملئ لتتجاوز 35 بالمائة كمعدل.

وأفادت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء، اليوم الثلاثاء، أن حقينات السدود الرئيسية للمملكة بلغت إلى غاية فاتح دجنبر الجاري، ما مجموعه 5.55 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك معدل ملء يقدر ب 35.6 في المائة، مقابل 7.13 مليار متر مكعب (45.7 في المائة) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سد الوحدة بإقليم وزان سجل نسبة ملء بلغت 49.5 في المائة (1.74 مليار متر مكعب)، مقابل 50.6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وبلغ معدل ملء سد المسيرة (إقليم سطات) 12 في المائة (319.7 مليون متر مكعب)، في حين انخفض معدل ملء سد بين الويدان من 41.5 في المائة إلى 18.7 في المائة.

أما سد إدريس الأول (إقليم فاس) فقد سجل ما مجموعه 603 مليون متر مكعب (53.4 في المائة)، مقابل 864.2 مليون متر مكعب (76.5 في المائة) في نفس الفترة من السنة الماضية.

وسجل سد سيدي محمد بن عبد الله مخزونا مائيا قدر ب527.8 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 54.1 في المائة، فيما سجل سد أحمد الحنصلي (إقليم بني ملال) مخزونا مائيا وصل إلى 90.7 مليون متر مكعب (13.6 في المائة). أما سد المنصور الذهبي (إقليم ورزازات) فقد سجل 95.7 مليون متر مكعب (21.5 في المائة).