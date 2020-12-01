ماكرون يكشف مخطط تلقيح مواطنيه على مرحلتين.. وحملة عامة ستتم بين أبريل ويونيو المقبلين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء التحضير لحملة تلقيح للعامة في فرنسا “بين أبريل ويونيو”، بعد حملة أولى تخصص للأشخاص الأكثر ضعفا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو إنه يتوقع حملة أولى في بداية 2021 “لأشخاص محددين، مع أول دفعة من اللقاحات المنتجة”، بحسب الجرعات التي ستحصل عليها فرنسا، تليها “حملة أخرى بين أبريل يونيو تهدف الى تلقيح أكبر عدد من الأشخاص”.

وكانت السلطات الفرنسية قد سجلت، خلال اليومين الماضيين تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد حيث لم يتجاوز الإثنين 4005. وكانت البلاد عرفت أكثر من تسعة آلاف إصابة يوم الأحد، فيما سجلت 12580 إصابة السبت. أما عدد الوفيات، فقد انضاف إلى ضحايا الوباء 406 وفيات جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 52731.

وبلغ المتوسط المتحرك للإصابات الجديدة في سبعة أيام 11118، وهو أدنى مستوى في شهرين تقريبا. وبلغ عدد الوفيات 406 ليصل الإجمالي إلى 52731.

وكانت فرنسا سجلت 198 وفاة الأحد. ووصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و222488، وهو خامس أعلى عدد للإصابات في العالم.