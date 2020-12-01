شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في روسيا تتجاوز 40 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 569 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 40464 حالة وفاة. وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في بيان أنه سُجلت 26402 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2,378,000.

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