بايدن يحض الكونجرس على إقرار خطة "متينة" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، الكونجرس لتمرير خطة إغاثة "متينة" لمكافحة تداعيات تفشي وباء كورونا.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي للإعلان فريقه الاقتصادي، سنقدم المساعدات والرعاية الصحية لملايين المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بسبب جائحة كوفيد – 19.



وأكد الرئيس المنتخب، أن إدارته لن تدخر أي جهد في سبيل القضاء على تداعيات تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وتابع بايدن قائلًا: "فريقي الاقتصادي سيخرج بلادنا من مشاكلها الاقتصادية التي سببها تفشي وباء كورونا".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، توافق أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، حول كيفية التصدي لجائحة كورونا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، توافق أعضاء الحزبين حول خطة إنقاذ بقيمة 908 مليارات دولار لمكافحة تداعيات الفيروس التاجي.