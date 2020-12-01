قوات أردوغان تقصف عدة قرى بالرقة شمالي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت القوات التركية وعدد من الفصائل الإرهابية الموالية لها عدة قرى بمحافظة الرقة شمالي سوريا. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على منازل المواطنين وممتلكاتهم في محيط الرقة.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة. وشنت القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا، آخرها هجوم عام 2019، وتركزت على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.

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