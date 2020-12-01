تفجير سيارة روسية بأفغانستان.. موسكو تكشف التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء الثلاثاء، أن سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية في أفغانستان تعرضت لانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في العاصمة كابول.
وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن تفجير العبوة وقع أثناء مرور السيارة بالقرب من مجمع السفارة الروسية في كابول.
وأشارت زاخاروفا إلى أن موظفي البعثة المتواجدين في السيارة أصيبوا بكدمات خفيفة.
وأضاف البيان أنه "وفقا للمعلومات الأولية، فإن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن الأفغانية كانت تسير أمام السيارة الدبلوماسية الروسية لكن احتمال ارتكابه ضد المواطنين الروس لا يمكن استبعاده أيضا".
وذكر البيان أن موسكو تطالب الجانب الأفغاني بإجراء "تحقيق دقيق في الحادث واتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أمن ممثلي البعثات الروسية في أفغانستان".
وأضافت زاخاروف أن السفارة الروسية في كابول تقوم بخطوات إضافية تستهدف "تعزيز سلامة موظفي البعثة الدبلوماسية وممتلكاتها".
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