برج إيفل يفتح أبوابه أمام السائحين في هذا التوقيت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتح برج إيفل أبوابه أمام السائحين يوم 16 كانون أول/ديسمبر، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد،

وحسبما أفاد حساب البرج السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس على موقع تويتر اليوم الثلاثاء.



وجاء في التغريدة، التي كانت مصحوبة بصورة للعلم الفرنسي: "أتطلع إلى رؤيتكم بين الساعة 1030 صباحا و0630 مساء يوم 16 كانون أول/ديسمبر".

وأغلق البرج أمام الزوار في نهاية تشرين أول/أكتوبر بعد أن شددت فرنسا قيودها على حرية الحركة في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس الذي أصاب فرنسا بشدة من بين الدول الأوروبية.

ومع ذلك، كما يتضح من التغريدة، ستظل الزيارات الليلية ممنوعة.

كما أغلق البرج وأعيد افتتاحه مرة واحدة هذا العام، خلال الموجة الأولى من عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا في الربيع. في ذلك الوقت، تم إغلاقه لعدة أشهر.

منتجعات التزلج

في سياق متصل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن فرنسا ستنفذ إجراءات لثني السكان عن السفر إلى منتجعات التزلج خارج البلاد خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال ماكرون بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في باريس "نعم، سنقوم بفرض إجراءات تقييدية ورادعة"، مضيفا أنه سيتم تنسيق الإجراءات في الأيام المقبلة.

كما دعا ماكرون إلى تنسيق أوروبي بشأن مسألة فتح منتجعات التزلج على الجليد في القارة خلال موسم الأعياد.

وتأتي تصريحاته وسط خلاف بين دول جبال الألب في أوروبا حول ما إذا كان سيتم إغلاق المنتجعات من أجل منع السياح من نشر فيروس كورونا.

وبينما تدعو ألمانيا وإيطاليا إلى فتح منتجعات التزلج بعد حلول العام الجديد فقط، لا ترغب النمسا وسويسرا في إغلاق منتجعات التزلج الخاصة بهما على الإطلاق.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأسبوع الماضي إن منتجعات التزلج على الجليد في البلاد يجب أن تظل مغلقة.