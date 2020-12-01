- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: أزمة قطر يمكن أن تنتهي خلال24 ساعة في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت المملكة العربية السعودية أن أزمة قطر يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة، في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين.
جاء ذلك في تصريحات مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، في مقابلة ضمن برنامج «قصارى القول» على «روسيا اليوم»، قائلاً إنه «في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين ومنحها منصاتها الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى، فإن العلاقات بين قطر ودول الخليج يمكن أن تتحسن خلال ساعات».
موقف
على صعيد آخر، قال المعلمي إن المملكة «لا تؤيد سياسة الاغتيالات على الإطلاق»، وذلك تعليقاً على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.
وقال المعلمي خلال المقابلة إن «خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها».
لكن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، دعا إيران إلى عدم التصعيد، مشيراً إلى أن«ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، كما نصح طهران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي حتى لا يتعرض علماؤها وأبناؤها للخطر».
يشار إلى أن العالم النووي الإيراني قتل الجمعة الماضية في عملية اغتيال. ويرأس زادة مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: أزمة قطر يمكن أن تنتهي خلال24 ساعة في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.