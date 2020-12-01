شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: النظام الإيراني قائم على الاغتيالات.. والمملكة لا تقرّها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الدول للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة لا تقر الاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياستها، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979.

وأضاف الجبير عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران، وربما عندما يحدث - لا قدر الله - زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب به أيضاً!».

وتابع: «يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني».