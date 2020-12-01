شكرا لقرائتكم خبر عن مصر متمسكة بمفاوضات عادلة وملزمة حول سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، خلال لقائه الثلاثاء، نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، رغبة بلاده الواضحة فى استكمال مفاوضات سد النهضة، مشدداً في الوقت ذاته على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد.

وشدد عبد العاطي على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأشار عبد العاطى، خلال اللقاء، إلى أن التعاون بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأوضح أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة؛ حيث سيتم طرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية في 8 الجاري.

وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الري لزمام مساحته نحو 1.50 مليون فدان في خمس محافظات هي أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، كما يهدف إلى توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التى تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس؛ حيث يأتي هذا المشروع استكمالاً للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية؛ وهي قناطر اللاهون، وحسن واصف، والجيزة، ومازورة، ساقولا، ومنشأة الذهب.