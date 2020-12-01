تعهد مدير منظمة الصحة العالمية أمس، الإثنين 30 نوفمبر 2020، بالقيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا إتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.
وقال تيدروس أدهانوم غبريسوس "نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته"، علما وأن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا إلى منطقة يوهان في الصين، حيث ظهر الفيروس.
وأكد أن "ليس هناك ما نخفيه".
وقال "موقف منظمة الصحة واضح جدا، علينا معرفة مصدر هذا الفيروس لأن ذلك يساعدنا في تفادي الأوبئة مستقبلا".
مونت كارلو الدولية / رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالميّة : سنبذل كل ما في وسعنا للكشف عن مصدر فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.