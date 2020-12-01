منظمة الصحة العالميّة : سنبذل كل ما في وسعنا للكشف عن مصدر فيروس "كورونا"

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية أمس، الإثنين 30 نوفمبر 2020، بالقيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا إتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وقال تيدروس أدهانوم غبريسوس "نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته"، علما وأن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا إلى منطقة يوهان في الصين، حيث ظهر الفيروس.

وأكد أن "ليس هناك ما نخفيه".

وقال "موقف منظمة الصحة واضح جدا، علينا معرفة مصدر هذا الفيروس لأن ذلك يساعدنا في تفادي الأوبئة مستقبلا".

مونت كارلو الدولية / رويترز