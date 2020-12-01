تركيا تسجل رقما قياسيا جديدا فى الحصيلة اليومية لوفيات كورونا

كشفت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن إصابات كورونا منذ بداية الوباء في شهر مارس إلى 13836 حالة.

و أعلنت الوزارة، أن حصيلة وفيات كورونا اليومية في البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا لليوم التاسع على التوالي، بواقع 190 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لقناة الغد.

كما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مستوى قياسي، بواقع 30110 إصابات.

وتجدر الإشارة إلي أنه على مدى 4 أشهر أبلغت تركيا فقط عن الحالات التي تظهر عليها أعراض، لكنها أبلغت منذ الأربعاء الماضي عن جميع الحالات.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الإثنين إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة والوفاة، تضمنت فرض حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وإغلاق كامل في عطلة نهاية الأسبوع.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها

إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.06 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و466811 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.