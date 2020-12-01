نتنياهو يدعو وزير الدفاع الإسرائيلي إلى عدم جر البلاد الى انتخابات عامة جديدة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، دعوته لزعيم حزب "كاحول لافان" (حزب أزرق-أبيض)، بيني غانتس، إلى عدم جر البلاد الى انتخابات عامة جديدة.

وأكد نتنياهو أن حزب الليكود، الذي يتزعمه، سيصوت ضد مشروع قانون حل الكنيست، ولـ"صالح الوحدة"، وذلك في جلسة يوم غد، المخصصة للتصويت على مشروع قانون يسمح للكنيست حل نفسه.

ووسع حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، الفجوة مع حزب "يمينا" بستة مقاعد، بحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه لو أجريت الانتخابات يومها، لأصبح الليكود أكبر حزب بالكنيست، بحصوله على 29 مقعدا. أما "يمينا" الذي يتزعمه وزير الدفاع

السابق، نفتالي بينيت، فسيحصل على 23 مقعدا.

أما كتلة "يش عتيد" بزعامة، يائير لابيد، فكانت ستحصل على 19 مقعدا، وستحصل القائمة (العربية) المشتركة على 11 مقعدا.

فيما سيحصل حزب وزير الدفاع، رئيس الوزراء المناوب، بيني غانتس على تسعة مقاعد. وسيحصل حزب "شاس" الأرثوذكسي المتطرف وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، على ثمانية مقاعد لكل منهما، يليهما حزب" يهدوت هتوراة" بسبعة مقاعد، وحزب "ميرتس" اليساري بستة مقاعد.