الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله

ونقلت مصادر في القدس المحتلة أن «عبده» شرع في هدم منزله بحي المدارس في جبل المكبر، بعد أن طالبته بلدية الاحتلال بالهدم بحجة عدم الترخيص، وإن لم ينفذ عملية الهدم بنفسه ستهدمه البلدية وسيدفع مبالغ كبيرة.
في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان فلسطينيين من بلدتي قطنة وبدو شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت: أيمن أبو عيد وشريف الخضور من «بدو»، وجودة حوشية وزياد طه من «قطنة»، بعد أن داهمت منطقة شمال غرب القدس.
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