وأوضح «الجبير»، في تغريدات له عبر موقع «تويتر»: «اليأس دفع وزير خارجية إيران لإلقاء أي لوم على المملكة، واتهامها بتسببها فيما يحدث في إيران. ربما عندما يحدث زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب فيهما أيضا».
جاءت تصريحات «الجبير» ردا على ادعاءات «ظريف» بأن عملية اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده، هي مؤامرة متورطة فيها السعودية.
وأضاف «الجبير»: «الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال، وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979». وتوجه إلى «ظريف» قائلا: «يمكنك أن تسألنا وتسأل دولا عديدة وستعرف أننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني».
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يرد على ظريف: لو حدث زلزال في إيران لقلت إن خلفه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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