3 أعوام سجنا لزعيم حزب معارض في الجزائر

طلبت النيابة العامة الجزائرية في مستهل محاكمة المعارض كريم طابو، بإنزال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بحقّه، كما أعلنت محاميته، مشيرة إلى أن الحكم سيصدر في 7 ديسمبر. ويبلغ طابو (47 عاماً)، وهو ملاحق بتهمة «إحباط معنويات الجيش» بعد إدلائه في مايو 2019 بتصريحات انتقد فيها النظام والجيش.

وبعدما قضى تسعة أشهر في السجن، استفاد من إفراج مشروط في الثاني من يوليو. وقالت المحامية زبيدة عسول، إن النائب العام طلب لموكلها عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة بقيمة مئة ألف دينار (650 يورو). وكانت محاكمته أرجئت مرات عدة بسبب فيروس كورونا المستجد. ولم يُسمح للصحافيين بحضور الجلسة بحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي. وطابو زعيم حزب صغير معارض غير مُرخّص يدعى «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي» وهو أحد الوجوه المعروفة في الحراك.