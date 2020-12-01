الجبير: الاغتيالات ليست من سياسة المملكة.. وسلوك إيران إجرامي

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آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 7:24 مساءً
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير
رد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على تصريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر” قائلا “يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران. ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً”!
واضاف “الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979. يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني”.
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