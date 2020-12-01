أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها، وبتعاون مع السلطات الأمريكية، عملية هامة، أحبطت من خلالها تهريب كميات هامة من المخدرات.
وأكدت المديرية أن مصالحها تمكنت، زوال اليوم، بتعاون وثيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة الأمريكية، من إجهاض محاولة لتهريب 35 كيلوغراما من شحنات الكوكايين الخام، كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية ومتوجهة صوب دول آسيوية .
كانت هذه تفاصيل خبر بتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي.. الأمن الوطني يجهض تهريب شحنة من الكوكايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.