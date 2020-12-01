بتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي.. الأمن الوطني يجهض تهريب شحنة من الكوكايين

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها، وبتعاون مع السلطات الأمريكية، عملية هامة، أحبطت من خلالها تهريب كميات هامة من المخدرات.

وأكدت المديرية أن مصالحها تمكنت، زوال اليوم، بتعاون وثيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة الأمريكية، من إجهاض محاولة لتهريب 35 كيلوغراما من شحنات الكوكايين الخام، كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية ومتوجهة صوب دول آسيوية .